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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 апреля 2022 г., 14:03

Саудовская Аравия требует от Швеции обуздать правых экстремистов

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Саудовская Аравия требует от Швеции обуздать правых экстремистов

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с осуждением планов шведских ультраправых экстремистов устроить показательное сожжение Корана – священной книги мусульман.

"Мы выражаем решительный протест в связи с намеренным осквернением Корана, провокациями и подстрекательством в отношении мусульман со стороны шведских экстремистов. Мы призываем к распространению ценностей диалога, толерантности, осуждаем насилие и требуем защитить религии и святые места", - говорится в заявлении.

Беспорядки на религиозной почве не утихают в Швеции уже несколько дней. Они были спровоцированы намерением радикального движения Stram Kurs сжечь Коран в ходе манифестаций правых экстремистов. Десятки человек арестованы, среди сожженных машин – школьный автобус.


Шведские послы в Багдаде и Тегеране были вызваны в министерства иностранных дел Ирака и Ирана, где им вручили ноты протеста.

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