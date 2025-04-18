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Ближний Восток

Хуситы сообщили о 17 погибших в результате авиаударов США по порту Рас-Иса

США
Хуситы
время публикации: 18 апреля 2025 г., 01:50 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 01:50
Хуситы сообщили о 17 погибших в результате авиаударов США по порту Рас-Иса
из соцсетей

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", сообщил, что в результате удара армии США по порту Рас-Иса погибли не менее 17 человек и десятки гражданских лиц получили ранения.

Хуситы утверждают, что погибшие и раненые являются гражданскими лицами: рабочими и служащими порта.

В четверг, 17 апреля, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об уничтожении топливного порта Рас-Иса, контролируемого хуситами.

"Несмотря на то, что 5 апреля вступило в силу решение о признании хуситов террористической организацией, корабли продолжали осуществлять поставки через порт Рас-Иса. Доходы от незаконных продаж использовались для финансирования террористической деятельности", – говорилось в сообщении.

"Сегодня вооруженные силы США нанесли удар, чтобы уничтожить источник незаконных доходов хуситов, которые в течение 10 лет использовались для финансирования террористической деятельности. Целью нанесенных ударов является подрыв экономической основы власти хуситов и лишение их финансовых ресурсов для продолжения террористической деятельности", – заявляли в командовании армии США.

Ближний Восток
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