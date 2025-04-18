США начали вывод сил армии из Сирии

По информации The New York Times, три из восьми военных баз США на северо-востоке Сирии будут закрыты в ближайшие дни в рамках сокращения присутствия в этой стране после падения режима Башара Асада.

По данным издания, численность военного персонала сократится примерно с 2 тысяч человек до 1400. Решение о дальнейшем выводе будет принято примерно через два месяца, в результате чего в Сирии могут оставить около 500 военнослужащих.

По информации арабской редакции Sky News, колонна с американскими военнослужащими отправилась с объекта в провинции Дейр-эз-Зор в Иракский Курдистан, где находится крупная база США.