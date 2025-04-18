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Ближний Восток

США начали вывод сил армии из Сирии

США
Сирия
время публикации: 18 апреля 2025 г., 01:31 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 01:31
США начали вывод сил армии из Сирии
U.S. Army Reserve photo by Staff Sgt. Joshua Hammock via AP

По информации The New York Times, три из восьми военных баз США на северо-востоке Сирии будут закрыты в ближайшие дни в рамках сокращения присутствия в этой стране после падения режима Башара Асада.

По данным издания, численность военного персонала сократится примерно с 2 тысяч человек до 1400. Решение о дальнейшем выводе будет принято примерно через два месяца, в результате чего в Сирии могут оставить около 500 военнослужащих.

По информации арабской редакции Sky News, колонна с американскими военнослужащими отправилась с объекта в провинции Дейр-эз-Зор в Иракский Курдистан, где находится крупная база США.

Ближний Восток
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