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Ближний Восток

Хуситы сообщили, что в результате удара по порту Рас-Иса погибли не менее 74 человек

США
Хуситы
время публикации: 18 апреля 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 16:28
Хуситы сообщили, что в результате дара по порту Рас-Иса погибли не менее 74 человек
U.S. Central Command

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", уточнил, что в результате ночного американского удара по порту Рас-Иса погибли не менее 74 человек, более 170 получили ранения.

Ранее было подтверждено, что был атакован нефтеналивной терминал, возник сильный пожар.

По данным телеканала "Аль-Масира", американцы нанесли не менее 14 ударов по целям в порту Рас-Иса.

Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси 17 апреля заявлял, что за последний месяц армия США нанесла более 900 ударов по территории Йемена, подконтрольной хуситам. За тот же период, объявил он, хуситы 78 раз атаковали территорию Израиля и американские военные корабли в Красном море, задействовав более 170 беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет.

Ближний Восток
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