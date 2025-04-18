США заявили об уничтожении порта Рас-Иса в Йемене. Хуситы: десятки погибших

Центральное командование армии США (CENTCOM) объявило, что в результате американского удара был уничтожен йеменский порт Рас-Иса, расположенный в провинции Ходейда на побережье Красного моря, на западе Йемена.

В заявлении CENTCOM сказано: "Хуситы продолжают получать экономическую и военную выгоду от стран и компаний, которые оказывают материальную поддержку этой террористической организации. Поддерживаемые Ираном хуситы используют топливо для поддержания своих военных операций, как орудие контроля и для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта. Это топливо должно законно поставляться народу Йемена. Несмотря на определение (хустов) как иностранного террориста, вступившее в силу 5 апреля, суда продолжают поставлять топливо через порт Рас-Иса. Прибыль от этих незаконных продаж напрямую финансирует и поддерживает террористические действия хуситов. Сегодня американские военные предприняли действия по ликвидации этого источника топлива для поддерживаемых Ираном террористов хуситов и лишению их незаконных доходов, которые финансировали действия хуситов по терроризированию всего региона на протяжении более 10 лет. Целью этих ударов было ослабить экономический источник власти хуситов, которые продолжают эксплуатировать и причинять большой ущерб своим соотечественникам. Этот удар не был направлен на то, чтобы навредить народу Йемена, который справедливо хочет сбросить иго хуситов и жить мирно. Хуситы, их иранские хозяева и те, кто сознательно помогает и подстрекает их террористические действия, должны быть предупреждены, что мир не допустит незаконную контрабанду топлива и вооружений террористической организации".

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что в результате американского удара по порту Рас-Иса погибли не менее 33 человек, около 80 получили ранения. Подтверждено, что был атакован нефтеналивной терминал, возник сильный пожар.

По данным телеканала "Аль-Масира", американцы нанесли не менее 14 ударов по целям в порту Рас-Иса.

Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси 17 апреля заявлял, что за последний месяц армия США нанесла более 900 ударов по территории Йемена, подконтрольной хуситам. За тот же период, объявил он, хуситы 78 раз атаковали территорию Израиля и американские военные корабли в Красном море, задействовав более 170 беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет.