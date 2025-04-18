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Ближний Восток

Хуситы заявили, что ими "атакован военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион"

Йемен
Хуситы
время публикации: 18 апреля 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 18:34
Хуситы заявили, что ими "атакован военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион"
"Ансар Аллах"

Йеменская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) взяла на себя ответственность за попытку ракетного обстрела Израиля. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что они "атаковали военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион баллистической ракетой типа "Зульфикар".

Кроме того, он сообщил, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 в небе над Саной и атаковали авианосец "Гарри Трумэн" в Красном море.

В 6:36 утра 18 апреля в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил, что зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. В 6:32 ЦАХАЛ публиковал ранее предупреждение о ракетном обстреле. Отметим, что в приложении Управления тылом предуведомление об обстреле сработало не у всех пользователей.Тревога была слышна в Иерусалиме, Тель-Авиве и многих других населенных пунктах центра Израиля.

ЦАХАЛ заявляет: перехвачена одна ракета, летевшая из Йемена.

Сведений о пострадавших не поступало.

Палестинские источники сообщают, что фрагменты сбитой ракеты хуситов упали в районе арабской деревни Байт-Фаджар, к югу от Бейт-Лехема.

Ближний Восток
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