CENTCOM: в Йемене уничтожен готовый к запуску беспилотник хуситов

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило об уничтожении атакующего беспилотника хуситов до его запуска. Аппарат иранского производства находился на земле, в районе, контролируемом хуситами.

"Было установлено, что БПЛА представляет непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод", – говорится в сообщении Centcom.