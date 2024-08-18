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Ближний Восток

CENTCOM: в Йемене уничтожен готовый к запуску беспилотник хуситов

время публикации: 18 августа 2024 г., 23:14 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 23:14
CENTCOM: в Йемене уничтожен готовый к запуску беспилотник хуситов
AP Photo/Susan Walsh

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило об уничтожении атакующего беспилотника хуситов до его запуска. Аппарат иранского производства находился на земле, в районе, контролируемом хуситами.

"Было установлено, что БПЛА представляет непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод", – говорится в сообщении Centcom.

Ближний Восток
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