ХАМАС обвинил Нетаниягу в торпедировании соглашения о прекращении огня

Террористическая группировка ХАМАС обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выдвижении новых условий на переговорах о прекращении огня в секторе Газы и обмене палестинских заключенных на израильских заложников. По утверждению террористов, это сорвало сделку.

"Мы считаем Нетаниягу единственным ответственным за торпедирование посреднических усилий и в провале переговоров. Он ответственен за жизни пленных, которые подвергаются тем же опасностям, что и наш народ. Мы готовы вернуться к ранее согласованным условиям", – утверждается в заявлении.