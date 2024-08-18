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Ближний Восток

ХАМАС обвинил Нетаниягу в торпедировании соглашения о прекращении огня

время публикации: 18 августа 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 21:39
ХАМАС обвинил Нетаниягу в торпедировании соглашения о прекращении огня
Avshalom Sassoni/Flash90

Террористическая группировка ХАМАС обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выдвижении новых условий на переговорах о прекращении огня в секторе Газы и обмене палестинских заключенных на израильских заложников. По утверждению террористов, это сорвало сделку.

"Мы считаем Нетаниягу единственным ответственным за торпедирование посреднических усилий и в провале переговоров. Он ответственен за жизни пленных, которые подвергаются тем же опасностям, что и наш народ. Мы готовы вернуться к ранее согласованным условиям", – утверждается в заявлении.

Ближний Восток
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