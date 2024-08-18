ХАМАС: прогресса на переговорах по сделке нет, представители США тянут время

Накануне очередного раунда переговоров в Каире по возможной сделке, которая могла бы привести к прекращению огня в Газе и освобождению заложников, ХАМАС заявляет об отсутствии прогресса.

Представитель ХАМАСа в Ливане Ахмад Абд аль-Хади в интервью телеканалу Sky News заявил, что раунд в Дохе не дал никаких "улучшений". По его словам, американская сторона пытается показать, что обстановка на переговорах благоприятная, но, на самом деле, спорные вопросы не решены, а Израиль выдвигает новые требования, усложняя ход переговоров. Аль-Хади говорит, что администрация Джо Байдена пытается создать позитивный фон в СМИ по поводу хода переговоров, чтобы "ось сопротивления" (Иран и его прокси-силы) не мстила за ликвидацию 31 июля в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

В то же время член политбюро ХАМАСа Усама Хамдан заявил, что американцы сознательно затягивают переговоры, предоставляя израильтянам возможность продолжать действовать в Газе и Ливане. Он отметил, что пока даже не начиналось обсуждение списков в рамках возможного "обмена пленными".

Вечером 17 августа канцелярия главы правительства Израиля сообщала: "Переговорная группа по сделке об условия освобождения заложников проинформировала сегодня премьер-министра о ходе переговоров в Дохе". "Группа выразила премьер-министру осторожный оптимизм относительно возможности продвижения к заключению соглашения, основанного на последнем американском предложении (плане от 27 мая), которое включает в себя условия, приемлемые для Израиля. Остается надеяться, что сильное давление на ХАМАС со стороны США и посредников приведет к устранению оппозиции в ХАМАСе американскому предложению и позволит добиться прорыва в переговорах", – говорилось в официальном заявлении.

Вечером 16 августа канцелярия главы правительства публиковала комментарий, касающийся завершившихся в Дохе переговоров: "Израиль ценит усилия США и посредников, направленные на удержание ХАМАСа от отказа от сделки по освобождению заложников. Фундаментальные принципы Израиля хорошо известны посредникам и США. Израиль надеется, что их давление приведет ХАМАС к принятию принципов от 27 мая, чтобы детали соглашения могли быть реализованы".

Переговоры в Дохе завершились днем в пятницу, 16 августа. В совместном заявлении по итогам встречи говорилось, что "переговоры прошли в позитивной атмосфере, США представили сторонам предложение, призванное смягчить разногласия и основанное на договоренностях, достигнутых на прошлой неделе". Это предложение "соответствует принципам, представленным президентом Байденом 31 мая и одобренным Советом Безопасности".

Судя по публикациям катарского издания "Аль-Араби Аль-Джадид", есть два вопроса, по которым до сих пор не достигнуто согласия: 1) контроль над КПП "Рафах" (Рафиах) и "Филадельфийским коридором – на границе Газы и Египта, 2) контроль над "осью Нецарим", разделяющей сектор Газы на две части.