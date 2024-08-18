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Ближний Восток

Норвегия закрыла "посольство в Палестине", сотрудники которого жили в Израиле

время публикации: 18 августа 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 10:04
Норвегия закрыла "посольство в Палестине", сотрудники которого жили в Израиле
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило о немедленном закрытии своего посольства в Палестинской автономии в связи с решением Израиля лишить дипломатической аккредитации норвежских дипломатов, живущих в Израиле, а работающих в Рамалле.

Министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде, цитируемый агентством Anadolu, назвал решение израильских властей чрезмерным и необоснованным. "Оно направлено против тех, кто заботится о соблюдении международного права, поддерживая принцип двух государств и право палестинцев на самоопределение", – сообщил он.

Норвегия является одной из наиболее враждебных в отношении Израиля стран Европы. После нападения ХАМАСа на Израиль королевство признало палестинское государство и присоединилось к антиизраильскому иску в Международном уголовном суде.

Неделю назад министерство иностранных дел Израиля опубликовало следующее заявление: "Политика норвежского правительства в отношении Израиля после жестоких нападений ХАМАСа, "Хизбаллы", Ирана, хуситов и других террористических группировок на Израиль является экстремистской, односторонней и антиизраильской".

Министр иностранных дел Исраэль Кац отдал распоряжение аннулировать дипломатический статус сотрудников посольства Норвегии в Израиле, которые представляли Норвегию в Палестинской автономии. Руководитель посольства Норвегии в Израиле был приглашен в министерство иностранных дел, где ему вручили дипломатическую ноту, информирующую Норвегию о решении израильских властей.

Ближний Восток
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