Глава МИД Ирана: "Наш ответ Израилю восстановит региональную стабильность"

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани провел телефонную беседу с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Багери Кани заявил, что Иран имеет полное право дать подобающий и восстанавливающий сдерживающий потенциал ответ Израилю.

По его словам, которые приводит агентство ReutersIRNA, такой удар восстановит региональную стабильность.

"Мы с министром обсудили изменение региональной ситуации, в том числе – преступления израильского режима детоубийц, его провокации в Ливане и в Йемене, недавнее убийство главы ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране", – сообщил Багери Кани после встречи.

Он отметил, что официальный Пекин признал право Ирана на самооборону, защиту суверенитета и достоинства. Обе стороны также признали необходимость прекращения огня в секторе Газы.