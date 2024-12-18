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Ближний Восток

Источники: ЦАХАЛ контролирует долину реки Ярмук и плотину Аль-Уахда на юге Сирии

Сирия
время публикации: 18 декабря 2024 г., 08:34 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 08:44
Источники: ЦАХАЛ контролирует долину реки Ярмук и плотину Аль-Уахда на юге Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Сирийские источники сообщают, что наземные силы ЦАХАЛа находятся на территории провинции Дераа, на юге Сирии, на удалении 9 км от израильской границы.

В частности, ЦАХАЛ контролирует плотину Аль-Уахда и долину реки Ярмук к западу от нее, на границе Сирии и Иордании.

Отметим, что еще 15 декабря ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", заявлял: "ЦАХАЛ взял под контроль важнейшие источники пресной воды на юге Сирии".

В то же время примечательно, что в ночь на 18 декабря не поступало сообщений о новых ударах ВВС ЦАХАЛа по целям в Сирии, хотя над Дамаском были замечены БПЛА, по всей видимости израильские.

Ближний Восток
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"Аль-Маядин": ЦАХАЛ контролирует источники пресной воды на юге Сирии