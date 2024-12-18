Источники: ЦАХАЛ контролирует долину реки Ярмук и плотину Аль-Уахда на юге Сирии

Сирийские источники сообщают, что наземные силы ЦАХАЛа находятся на территории провинции Дераа, на юге Сирии, на удалении 9 км от израильской границы.

В частности, ЦАХАЛ контролирует плотину Аль-Уахда и долину реки Ярмук к западу от нее, на границе Сирии и Иордании.

Отметим, что еще 15 декабря ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", заявлял: "ЦАХАЛ взял под контроль важнейшие источники пресной воды на юге Сирии".

В то же время примечательно, что в ночь на 18 декабря не поступало сообщений о новых ударах ВВС ЦАХАЛа по целям в Сирии, хотя над Дамаском были замечены БПЛА, по всей видимости израильские.