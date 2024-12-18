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Ближний Восток

Подготовка к возможной сделке между Израилем и ХАМАСом: глава ЦРУ прибывает в Катар

Война "Железные мечи"
Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 18 декабря 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 06:43
Глава ЦРУ Уильям Бернс
AP Photo/Amanda Andrade-Rhoades

Сегодня, 18 декабря, ожидается прибытие в Доху главы ЦРУ Уильяма Бернса, который планирует встретиться с премьер-министром Катара Мухаммадом бин Абд ар-Рахманом Аль Тани.

Бернс рассчитывает получить последнюю информацию о ходе переговоров с ХАМАСом об условиях прекращения огня в Газе и возвращения части заложников, захваченных террористами 7 октября 2023 года.

В ЦРУ эту информацию не комментируют.

17 декабря в эфире "Кан РЭКА" политический обозреватель Times of Israel Лейзер Берман говорил, что циркулируют слухи о подписании сделки еще до Хануки (до 25 декабря).

Агентство Bloomberg приводило слова анонимных источников в израильском руководстве о том, что сейчас перемирие в Газе представляется более реалистичной перспективой, чем когда-либо прежде за последний год. Не исключено, что сделка, в рамках которой состоится "обмен пленными", близка, пишет Этан Броннер. Судя по публикации Bloomberg, был достигнут прорыв на переговорах.

В этом контексте СМИ цитировали и слова министра обороны Израиля Исраэля Каца, который в своей речи в Кнессете 16 декабря подчеркнул, что достижение перемирия в Газе "ближе, чем когда-либо".

Как пишет Bloomberg, на первом этапе из плена ХАМАСа должны быть освобождены заложники старше 51 года, женщины и те, кто нуждается в медицинской помощи. В обмен будут выпущены многие заключенные из израильских тюрем (соотношение "обмена" не указывается). Первый этап реализации соглашения предусматривает установление режима прекращения огня на 6-7 недель и начало переговоров об устойчивом перемирии. В течение этого периода объемы гуманитарной помощи, доставляемой в Газу, будут увеличены.

Ближний Восток
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