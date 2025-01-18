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Ближний Восток

Наим Касем: Израилю не стоит испытывать терпение "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 18 января 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 11:20
Наим Касем
AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Генеральный секретарь шиитской террористической организации "Хизбалла" шейх Наим Касем заявил: "Израиль не может вечно нарушать перемирие и наше терпение обусловлено тем, что мы хотим дать шанс Ливану и посредникам, но не стоит испытывать наше терпение".

Касем утверждает, что соглашение о прекращении огня между "Хизбаллой" и Израилем "не изменилось по сравнению с тем, что было предложено в мае 2024 года. Это соглашение касается только юга реки Литани".

По его словам, "сопротивление "Хизбаллы" в Ливане способствовало победе в Газе. Сопротивление в Ливане будет продолжать противостоять американско-израильскому проекту".

Ближний Восток
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