Власти ПА достигли соглашения с боевиками "Дженинской бригады"

Палестинская администрация достигла соглашения с "Дженинской бригадой", которое должно прекратить шестинедельную конфронтацию между властями ПА и боевиками в Дженине, сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинского чиновника.

"Дженинская бригада" состоит из боевиков, связанных с террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад". В последнее время власти ПА пытались взять ее под контроль, чтобы продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что Рамалла может поддерживать порядок на подконтрольной ей территории: если получится на Западном берегу, то можно претендовать и на Газу.

По словам чиновника, перемирие было достигнуто 17 января.

Соглашение о перемирии предусматривает, что часть боевиков "Дженинской бригады" сдаст свое оружие, а ПА получит свободу действий в лагере беженцев в Дженине.

В пятницу вечером несколько машин с номерами ПА въехали в лагерь беженцев в Дженине, в частности, туда прибыли саперы для обезвреживания взрывных устройств, установленных террористами с целью нанесения ущерба израильским и палестинским силам. При виде автомобилей ПА десятки местных жителей скандировали лозунги в поддержку вооруженных группировок.