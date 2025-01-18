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Ближний Восток

Власти ПА достигли соглашения с боевиками "Дженинской бригады"

ХАМАС
Исламский джихад
Палестинская администрация
время публикации: 18 января 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 10:54
Власти ПА достигли соглашения с боевиками "Дженинской бригады"
AP Photo/Nasser Nasser

Палестинская администрация достигла соглашения с "Дженинской бригадой", которое должно прекратить шестинедельную конфронтацию между властями ПА и боевиками в Дженине, сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинского чиновника.

"Дженинская бригада" состоит из боевиков, связанных с террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад". В последнее время власти ПА пытались взять ее под контроль, чтобы продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что Рамалла может поддерживать порядок на подконтрольной ей территории: если получится на Западном берегу, то можно претендовать и на Газу.

По словам чиновника, перемирие было достигнуто 17 января.

Соглашение о перемирии предусматривает, что часть боевиков "Дженинской бригады" сдаст свое оружие, а ПА получит свободу действий в лагере беженцев в Дженине.

В пятницу вечером несколько машин с номерами ПА въехали в лагерь беженцев в Дженине, в частности, туда прибыли саперы для обезвреживания взрывных устройств, установленных террористами с целью нанесения ущерба израильским и палестинским силам. При виде автомобилей ПА десятки местных жителей скандировали лозунги в поддержку вооруженных группировок.

Ближний Восток
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