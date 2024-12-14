Наим Касем: "Соглашение направлено на прекращение агрессии, а не сопротивления"

Генеральный секретарь шиитской террористической организации "Хизбалла" шейх Наим Касем выступил в субботу, 14 декабря, с официальным заявлением. Он заявил, что поддерживать сектор Газы – это "долг всех арабских и мусульманских наций", добавив, что Израиль "стремится уничтожить любую организацию сопротивления в регионе".

"Мы принесли большие жертвы, неуклонно противостоя израильскому режиму, и нанеся тяжелый урон израильской армии", – заявил Касем. При этом он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня в Ливане "направлено на прекращение сионистской агрессии, а не сопротивления ей".

"Врагу нужно противостоять, подготовив соответствующую силу, – признал генеральный секретарь "Хизбаллы". – Легитимность сопротивления исходит из убеждений, и жертвы прокладывают путь сопротивлению. Наша земля будет освобождена только путем сопротивления, методы и средства которого могут меняться и варьироваться".

Наим Касем заявил, что "Хизбалла" проявила огромное терпение перед нарушениями соглашения со стороны Израиля", добавив, что "соглашение о прекращении огня не имеет никакого значения для внутренних дел Ливана".

Касем также коснулся ситуации в Сирии, заявив: "Израиль уничтожил все возможности сирийской армии под предлогом обороны и опасений будущих атак, под прикрытием США. Они хотят разрушить весь регион. Мы надеемся, что новый сирийский режим будет видеть в Израиле врага и не нормализует с ним отношения. Мы поддерживали Сирию, поскольку она противостояла Израилю".

Генсек "Хизбаллы" признал, что Сирия как путь поставок вооружений для его группировки потеряно, однако подчеркнул, что "сопротивление гибкое, и важна преемственность". "Мы не считаем, что происходящее в Сирии повлияет на Ливан", – заявил он.