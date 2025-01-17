СМИ: в Каире обсудили механизмы реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газы

Египетский канал "Аль-Кахра аль-Ахбария" сообщил со ссылкой на египетские источники, что завершилась встреча в Каире, посвященная механизмам реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

Источник утверждает, что "атмосфера встречи была позитивной, и стороны достигли согласия по всем вопросам".

По данным источника, было принято решение о создании совместного оперативного штаба в Каире для мониторинга выполнения соглашения. В состав штаба войдут представители Египта, ПА, Катара, США и Израиля.