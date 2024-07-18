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Израиль

Кнессет принял предложение о выступлении против создания палестинского государства

время публикации: 18 июля 2024 г., 01:24 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 05:31
Кнессет принял предложение о выступлении против создания палестинского государства
Yonatan Sindel/Flash90

В ночь на 18 июля на пленарном заседании Кнессета было принято предложение, которое обозначило позицию израильского парламента против создания палестинского государства к западу от реки Иордан.

Предложение было принято большинством голосов присутствовавших депутатов – 68 проголосовали "за", девять – "против".

Принятое предложение гласит: "Кнессет Израиля решительно против создания палестинского государства к западу от реки Иордан. Создание палестинского государства в сердце Эрец-Исраэль будет представлять экзистенциальную угрозу для государства Израиль и его граждан, увековечит израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует регион. Это будет только вопросом времени, когда ХАМАС захватит палестинское государство и превратит его в базу радикального исламского террора, действующего в координации с осью зла под руководством Ирана, чтобы уничтожить государство Израиль. Продвижение идеи палестинского государства в настоящее время станет наградой за терроризм и только вдохновит ХАМАС и его сторонников, которые воспримут это как победу благодаря резне 7/10/23 и началом захвата Ближнего Востока джихадистским исламом".

Обсуждение и голосование было проведено по инициативе фракции "Ямин Мамлахти", начавшейся как предложение по повестке дня от председателя фракции депутата Зеэва Элькина. Это предложение является совместной инициативой с фракцией "Наш дом Израиль" и лобби "Эрец-Исраэль". Под предложением до голосования подписались депутаты от фракций "Ямин Мамлахти", "Ликуд", "Махане Мамлахти", ШАС, "Яадут а-Тора", "Оцма Иегудит", "НДИ", "Ционут Датит". (Несколько депутатов позже попросили отозвать свои подписи).

Израиль
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