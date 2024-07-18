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Ближний Восток

Заявление представителя Израиля, что глава UNRWA содействует убийствам евреев, возмутило ООН

время публикации: 18 июля 2024 г., 14:51 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 14:54
Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стеван Дюжаррик
AP Photo/Bebeto Matthews

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стеван Дюжаррик подверг резкой критике официального представителя правительства Израиля Давида Менсера, обвинившего главу Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лазарини в симпатиях к террористам, добавив, что он содействует убийствам евреев.

"Подобные выражения в и без того взрывоопасной ситуации предосудительны и просто опасны. Они представляют угрозу для сотрудника ООН, единственная задача которого – помочь жителям Газы и облегчить их страдания", – заявил международный чиновник.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Израиля направило Лазарини список с именами 100 сотрудников организации в секторе Газы, являющихся активистами террористической организации ХАМАС. В списке указаны имена, номера удостоверений личности, и номера "военных билетов" сотрудников UNRWA.

Ближний Восток
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