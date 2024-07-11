Bild: Израиль передал Лазарини имена 100 работников UNRWA, "подрабатывающих" в ХАМАСе

МИД Израиля направил генеральному директору UNRWA Филиппо Лазарини список с именами 100 сотрудников организации в секторе Газы, являющихся активистами террористической организации ХАМАС, сообщает германское издание Bild.

В переданном Лазарини списке указаны имена, номера удостоверений личности, и номера "военных билетов" сотрудников, и содержится требование "немедленно прекратить их найм".

При этом, согласно изданию, МИД Израиля дал понять, что передан лишь частичный список: " Это лишь малая часть более широкого списка из сотен членов ХАМАСа и "Исламского джихада" – двух организаций, классифицируемых как террористические почти всеми основными странами-донорами UNRWA".