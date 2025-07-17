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Ближний Восток

Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в городе ас-Суэйда

ЦАХАЛ
Израиль
Сирия
Друзы
время публикации: 17 июля 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 22:58
Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в городе ас-Суэйда
Omar Sanadiki, AP

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям на окраине города ас-Суэйда, об этом сообщило Сирийское арабское информационное агентство.

Сообщения об ударах начали поступать после того, как в провинции ас-Суэйда возобновились столкновения между бедуинскими бандами и друзами.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), израильские атаки направлены против скопления вооруженных бедуинов.

Ближний Восток
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