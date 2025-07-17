Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в городе ас-Суэйда
время публикации: 17 июля 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 22:58
Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям на окраине города ас-Суэйда, об этом сообщило Сирийское арабское информационное агентство.
Сообщения об ударах начали поступать после того, как в провинции ас-Суэйда возобновились столкновения между бедуинскими бандами и друзами.
По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), израильские атаки направлены против скопления вооруженных бедуинов.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2025