Сирийские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в городе ас-Суэйда

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям на окраине города ас-Суэйда, об этом сообщило Сирийское арабское информационное агентство.

Сообщения об ударах начали поступать после того, как в провинции ас-Суэйда возобновились столкновения между бедуинскими бандами и друзами.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), израильские атаки направлены против скопления вооруженных бедуинов.