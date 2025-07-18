Источники: ЦАХАЛ вновь атаковал цель на юге Сирии

Сирийские источники сообщают, что утром 18 июля ВВС ЦАХАЛа нанесли очередной удар по цели в районе Ас-Суэйды, на юге Сирии. ЦАХАЛ не комментирует.

Сирийское государственное агентство SANA передавало, что в ночь на пятницу, 18 июля, ВВС ЦАХАЛа продолжали атаковать цели в районе Ас-Суэйда, на юге Сирии.

Сообщения об авиаударах ЦАХАЛа по целям на окраине города Ас-Суэйда начали поступать после того, как в провинции возобновились столкновения между бедуинскими бандами и друзами.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), израильские атаки направлены против скоплений вооруженных бедуинов.

Канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", заявляет, что ЦАХАЛ для ударов по целям в Ас-Суэйде в основном применяет ударные беспилотники. По данным этого канала, с вечера 17 июля были нанесены не менее четырех авиаударов по целям по бедуинским боевикам к западу от города Ас-Суэйда. Ранее беспилотники атаковали автоколонны с ополченцами, двигавшиеся по шоссе Пальмира – Хомс в южном направлении.

Как передает телеканал Syria TV, 17 июля в окрестностях города Ас-Суэйда возобновились ожесточенные перестрелки между силами самообороны друзов и боевиками бедуинских племен, которых поддерживают власти Дамаска. По его данным, на востоке города имели место убийства мирных граждан, в том числе женщин и детей.

Сирийское проправительственное издание "Аль-Уатан" обвиняет в возобновлении столкновений друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, который призывает к неповиновению властям Сирии и выступает за сближение с Израилем.