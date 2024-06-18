AFP: не менее 550 паломников погибли из-за сильной жары во время хаджа
время публикации: 18 июня 2024 г., 23:46 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 23:46
По данным агентства France-Presse, в Саудовской Аравии умерли по меньшей мере 550 паломников из-за изнуряющей жары.
Днем ранее министерство иностранных дел Иордании сообщало о смерти 14 граждан страны во время паломничества в Мекку, еще 17 считались пропавшими без вести.
В Мекке темпера воздуха держится более 40 градусов в течение последних недель.
Власти Саудовской Аравии сообщали, что в этом году в паломничестве примут участие более 1,8 миллиона человек.
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