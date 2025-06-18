CNN: США перебрасывают ближе к Израилю третий авианосец
время публикации: 18 июня 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 20:15
По данным CNN, на следующей неделе в зону ответственности CENTCOM прибудет ударная группа американского авианосца Gerald R. Ford. Он станет третьим авианосцем, находящимся недалеко от зоны конфликта.
Источники в Вашингтоне сообщили телеканалу, что эта авианосная группа, вероятно, будет размещена в восточной части Средиземного моря.
По данным CNN, отправка USS Ford в зону ответственности CENTCOM была запланирована еще в конце прошлого года.
Одновременно с этим на Ближний Восток отправляется еще один авианосец. Он либо заменит Carl Vinson, либо присоединится к нему.