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Ближний Восток

CNN: США перебрасывают ближе к Израилю третий авианосец

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 18 июня 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 20:15
CNN: США перебрасывают ближе к Израилю третий авианосец
Centcom

По данным CNN, на следующей неделе в зону ответственности CENTCOM прибудет ударная группа американского авианосца Gerald R. Ford. Он станет третьим авианосцем, находящимся недалеко от зоны конфликта.

Источники в Вашингтоне сообщили телеканалу, что эта авианосная группа, вероятно, будет размещена в восточной части Средиземного моря.

По данным CNN, отправка USS Ford в зону ответственности CENTCOM была запланирована еще в конце прошлого года.

Одновременно с этим на Ближний Восток отправляется еще один авианосец. Он либо заменит Carl Vinson, либо присоединится к нему.

Ближний Восток
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