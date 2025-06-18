Пресс-служба ЦАХАЛа на фарси дала иранцам инструкцию, как устроиться в "Мосад"

На странице пресс-службы Армии обороны Израиля были вынуждены отреагировать на многочисленные комментарии от жителей Ирана, выражающих поддержку проводящейся Израилем операции "Народ как лев" против иранского режима и предлагающих свою помощь.

"Дорогие граждане Ирана, мы понимаем ваше тяжелое положение в тени невыносимых условий, созданных для вас правящим режимом, – сказано в этом сообщении. – В последние дни мы получаем множество комментариев от замечательных людей, обеспокоенных неопределенностью будущего. Даже те, кто представляется сотрудниками силовых структур иранского режима, выражают нам свой страх, отчаяние и гнев по поводу происходящего в Иране и просят нас связаться с израильскими официальными лицами, чтобы Иран не постигла судьба Ливана и Газы".

Далее в сообщении проясняется, что пресс-служба ЦАХАЛа, пусть и на фарси, это неподходящая инстанция для подобных обращений. "Самое малое, что мы можем сделать для вас – это переправить вас в "Мосад" по следующей ссылке: https://mossad.gov.il/fa/contact-us. Возможно, там вы найдете новую возможность улучшить свое положение. Только очень важно переходить на эту ссылку, используя зарубежный VPN. Мы понимаем, что вы стремитесь к лучшему будущему. Да поможет вам Бог".

Прилагаемая ссылка ведет на страницу приглашения на сотрудничество со службой разведки Израиля "Мосад", также на языке фарси. "Наша организация нуждается в различных сотрудниках, и мы приглашаем вас прислать свои данные, чтобы мы могли связаться с вами и проверить вашу пригодность. Этот сайт полностью безопасен, и ежедневно проверяется лучшими кибер-специалистами "Мосада". Ваши данные будут переданы по безопасному протоколу. Будьте доступны по телефону или электронной почте, которые вы указали, и ждите нашего звонка. Мы просим обращаться только на фарси, арабском и английском языках, обращения на других языках рассматриваться не будут".