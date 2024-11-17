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Ближний Восток

LBCI: парламент Ливана получил от "Хизбаллы" ответ на американское предложение о прекращении огня

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
США
время публикации: 17 ноября 2024 г., 22:51 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 22:51
LBCI: парламент Ливана получил от "Хизбаллы" ответ на американское предложение о прекращении огня
AP Photo/Hussein Malla

Ливанский телеканал LBCI передал, что спикер парламента Набих Берри в 20:00 получил ответ "Хизбаллы" на американское предложение о прекращении огня с Израилем.

Ответ "Хизбаллы" вместе с полученными комментариями и поправками будет передан послу США в Бейруте Лизе Джонсон, откуда будет отправлен в Вашингтон. На основании этого ответа будет принято решение о визите в Ливан американского эммисара Амоса Хохштейна.

Отметим, что ливанский телеканал "Аль-Джадид" 14 ноября сообщал, что Берри передал послу США ответ на предложение о прекращении огня. В сообщении утверждалось, что ливанский политик, координирующий переговорный процесс, с оптимизмом высказался о возможности достичь соглашения в течение нескольких дней, если не произойдет ничего неожиданного.

Ближний Восток
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