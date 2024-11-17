LBCI: парламент Ливана получил от "Хизбаллы" ответ на американское предложение о прекращении огня

Ливанский телеканал LBCI передал, что спикер парламента Набих Берри в 20:00 получил ответ "Хизбаллы" на американское предложение о прекращении огня с Израилем.

Ответ "Хизбаллы" вместе с полученными комментариями и поправками будет передан послу США в Бейруте Лизе Джонсон, откуда будет отправлен в Вашингтон. На основании этого ответа будет принято решение о визите в Ливан американского эммисара Амоса Хохштейна.

Отметим, что ливанский телеканал "Аль-Джадид" 14 ноября сообщал, что Берри передал послу США ответ на предложение о прекращении огня. В сообщении утверждалось, что ливанский политик, координирующий переговорный процесс, с оптимизмом высказался о возможности достичь соглашения в течение нескольких дней, если не произойдет ничего неожиданного.