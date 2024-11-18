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Ближний Восток

Хуситы дважды за сутки атаковали одно и то же судно

Йемен
Хуситы
время публикации: 18 ноября 2024 г., 14:25 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 14:30
Хуситы дважды за сутки атаковали одно и то же судно
European Union's Operation Aspides via AP

Торговое судно, находящееся в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Моха, сообщило о попытке ракетного обстрела. Ракета упала в воду недалеко от корабля, судно и команда не пострадали.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", эта вторая за сутки попытка хуситов обстрелять один и тот же корабль. Первая также закончилась неудачей, тогда судно находилось с 25 милях от порта Моха.

Хуситы начали наносить удары по торговым судам в районе Баб-аль-Мандебского пролива в ноябре 2023 года, заявив о присоединении к войне ХАМАСа против Израиля. Это повлекло за собой значительное снижение товаропотока, следующего через Суэцкий канал.

Ближний Восток
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Хуситы атаковали судно в Красном море