Премьер-министр Ливана: "Только ливанская армия будет носить оружие к югу от Литани"

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сообщил, что ответ, данный ливанской стороной на американское предложение о прекращении огня в целом положительный. При этом политик заявил, что израильская армия должна полностью покинуть территорию Ливана.

Микати отметил, что подготовленный США документ, вопреки тому, что публиковали СМИ, не предоставляет Израилю свободы действий в Ливане. По его словам, предложение основано на резолюции 1701 Совета безопасности ООН, положившей конец Второй Ливанской войне.

Политик выступил за укрепление присутствия ливанской армии к югу от реки Литани. "Только легитимные представители государства будут иметь право носить здесь оружие", – сказал он.

Премьер напомнил, что в ближайшее время в Бейрут прибудет специальный представитель администрации США Амос Хохштейн, с которым будут обсуждаться вопросы, остающиеся спорными. Политик выразил надежду, что в близком будущем сторонам удастся достичь договоренности.