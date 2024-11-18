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Ближний Восток

Хуситы атаковали судно в Красном море

Йемен
Хуситы
время публикации: 18 ноября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 09:03
Хуситы атаковали судно в Красном море
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) сообщает, что вечером 17 ноября йеменские хуситы предприняли попытку ракетного обстрела торгового судна, находившегося в Красном море, в 48 километрах к западу от порта Моха.

По словам капитана судна, ракета упала в море, не причинив вреда. Пострадавших не было. "Корабль и его команда в безопасности и следуют в порт назначения", – говорится в сообщении UKMTO.

Хуситы начали наносить удары по торговым судам в районе Баб-аль-Мандебского пролива в ноябре 2023 года, заявив о присоединении к войне ХАМАСа против Израиля. Это повлекло за собой значительное снижение товаропотока, следующего через Суэцкий канал.

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