Хуситы атаковали судно в Красном море

Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) сообщает, что вечером 17 ноября йеменские хуситы предприняли попытку ракетного обстрела торгового судна, находившегося в Красном море, в 48 километрах к западу от порта Моха.

По словам капитана судна, ракета упала в море, не причинив вреда. Пострадавших не было. "Корабль и его команда в безопасности и следуют в порт назначения", – говорится в сообщении UKMTO.

Хуситы начали наносить удары по торговым судам в районе Баб-аль-Мандебского пролива в ноябре 2023 года, заявив о присоединении к войне ХАМАСа против Израиля. Это повлекло за собой значительное снижение товаропотока, следующего через Суэцкий канал.