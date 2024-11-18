Хуситы атаковали судно в Красном море
время публикации: 18 ноября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 09:03
Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) сообщает, что вечером 17 ноября йеменские хуситы предприняли попытку ракетного обстрела торгового судна, находившегося в Красном море, в 48 километрах к западу от порта Моха.
По словам капитана судна, ракета упала в море, не причинив вреда. Пострадавших не было. "Корабль и его команда в безопасности и следуют в порт назначения", – говорится в сообщении UKMTO.
Хуситы начали наносить удары по торговым судам в районе Баб-аль-Мандебского пролива в ноябре 2023 года, заявив о присоединении к войне ХАМАСа против Израиля. Это повлекло за собой значительное снижение товаропотока, следующего через Суэцкий канал.
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