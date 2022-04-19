"Красный полумесяц": в Бурке в результате столкновений с ЦАХАЛом пострадали 79 человек

Служба скорой помощи "Красный полумесяц" сообщила, что в результате столкновений в деревне Бурка (восточнее Рамаллы) между местными жителями и военнослужащими ЦАХАЛа пострадали не менее 79 человек.

Палестинские парамедики передают, что большинству пострадавших первая помощь была оказана на месте и они не нуждались в госпитализации.

Еще 11 человек были доставлены в больницу с ранениями резиновыми пулями. Двое журналистов отравились слезоточивым газом.

Кроме того, "Красный полумесяц" сообщил, что несколько резиновых пуль попали в амбуланс.