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NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 апреля 2022 г., 10:24

ХАМАС: израильские самолеты были обстреляны в Газе из ПЗРК "Стрела"

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ХАМАС: израильские самолеты были обстреляны в Газе из ПЗРК "Стрела"

Источник в "Бригадах Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) сообщил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что минувшей ночью в секторе Газы боевики этой группировки впервые обстреляли израильские самолеты из ПЗРК "Стрела" советского производства.

Откуда это оружие было получено, источник не уточнил.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" выпустили ракеты "земля-воздух" по израильским самолетам. Судя по имеющейся информации, самолеты не пострадали. При этом тип ракет не указывался.

В ночь на вторник, 19 апреля, самолеты военно-воздушных сил ЦАХАЛа атаковали на территории сектора Газы несколько объектов террористической организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории.


В частности, был уничтожен цех по производству оружия, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские ВВС около 1:35 нанесли удары по целям к западу от Хан-Юниса, на юге сектора. В частности, не менее шести ракет было выпущено по объекту "Аль-Кадисия", говорится в сообщении.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" уточняет, что сначала беспилотный самолет выпустил две ракеты по объекту "Аль-Кадисия", а затем еще четыре ракеты были выпущены израильскими истребителями.

18 апреля, в 20:22 в населенных пунктах округа Эшколь прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Жители приграничного района слышали несколько взрывов. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, она была сбита системой ПРО "Железный купол".


Это был первый ракетный обстрел Израиля из сектора Газы за последние семь месяцев.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно ХАМАС с 2007 года контролирует сектор.

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ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в секторе Газы

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