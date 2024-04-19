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Ближний Восток

Власти Ирана: нет уверенности, что Израиль атаковал цель в Исфахане

время публикации: 19 апреля 2024 г., 09:41 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 10:45
Власти Ирана: нет уверенности, что Израиль атаковал цель в Исфахане
AP Photo/Vahid Salemi

Власти Ирана заявляют: пока неясно, что именно произошло в небе над Исфаханом. Агентство Reuters передает, что в Тегеране говорят об отсутствии уверенности в том, что Израиль действительно атаковал цели в Иране.

"Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом", – приводит агентство Reuters слова чиновника.

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