Власти Ирана: нет уверенности, что Израиль атаковал цель в Исфахане
время публикации: 19 апреля 2024 г., 09:41 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 10:45
Власти Ирана заявляют: пока неясно, что именно произошло в небе над Исфаханом. Агентство Reuters передает, что в Тегеране говорят об отсутствии уверенности в том, что Израиль действительно атаковал цели в Иране.
"Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом", – приводит агентство Reuters слова чиновника.