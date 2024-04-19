Власти Ирана: в Исфахане отработали силы ПВО, ущерб не причинен

Власти Ирана после сообщений американских СМИ об израильской атаке на военную авиабазу в Исфахане утверждают, что никакого ущерба причинено не было.

Пока Тегеран не делал официальных заявлений о том, что армия Израиля атаковала цели в Иране.

Агентство ISNA со ссылкой на бригадного генерала Сияваша Михандуста передает, что взрыв (взрывы), которые слышали жители Исфахана, были связаны с действиями иранских ПВО, которые перехватили некие "подозрительные объекты". Михандуст даже сказал, что "никакого инцидента не произошло".

Ранее иранские чиновники заявляли, что над Исфаханом были сбиты три малоразмерные БПЛА (что это за беспилотники, и откуда они взяли, неизвестно).

Иранское государственное агентство IRNA пишет: не зарегистрировано никакого ущерба ядерным или иным стратегическим объектам в Исфахане; ПВО действительно работали по неким целям на малой высоте, но система ПРО задействована не была (то есть не было ракетной атаки со стороны противника).

Сообщения СМИ об ударах Израиля по целям в Иране

Американский телеканал ABC News сообщил, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.

Иранские СМИ сообщали о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

Иранское агентство Fars передавало: взрывы прогремели недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы ВВС Ирана (база Хаштам Шикари).

Иранские и американские СМИ сообщали, что информация об атаке со стороны Израиля подтверждена властями Ирана. Но формальных заявлений иранского руководства не было.

По распоряжению властей Ирана, были отменены полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом. Однако через несколько часов ограничения на полеты были сняты.

В Тегеране заявляют, что Израиль не использовал ракеты, а взрывы были следствием работы ПВО.

Минобороны Ирана утверждает, что в районе Исфахана были сбиты три БПЛА противника.

Иранская сторона утверждает: в результате израильской атаки ущерб причинен не был.

Командование иранского "Корпуса стражей исламской революции" объявило состояние максимальной боевой готовности на всех базах в Иране.

В Иране экстренно собрался Высший совет национальной безопасности.

Власти Израиля пока эту информацию не комментируют.

Американское издание New York Times сообщает со ссылкой на два высокопоставленных источника в израильской системе безопасности, что взрывы в Иране являются первым ответом Израиля на иранскую атаку от 14 апреля.

Судя по имеющимся данным, в ночь на 19.04.2024 ВВС ЦАХАЛа атаковали также цели в Сирии и в Ираке. Ливанская телекомпания "Аль-Маядин" сообщает о взрыве в муфахазе Бабиль. Официальный Багдад опровергает эту информацию.

Сирийские СМИ сообщали, что ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали военный аэродром Ат-Талаа в районе Суайды, на юге Сирии.

Телеканал CNN со ссылкой на информированного американского чиновника передает: Израиль не намерен на данном этапе атаковать ядерные объекты Ирана. По данным CNN, США не поддержали атаку Израиля на Иран.

Удар Ирана по Израилю 14.04.2024

В ночь на 14 апреля Иран и его "прокси" (военизированные группы иракских шиитов и йеменские хуситы) осуществили массированный удар по Израиля, задействовав 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Одновременно атаковала ливанская "Хизбалла". Подавляющее большинство пусков было осуществлено с территории Ирана. Ни один иранский ударный БПЛА или крылатая ракета не смогли достичь Израиля. Они были сбиты или просто упали в Ираке или Иордании.

Целями, по всей видимости, были военные базы на севере и на юге Израиля (в Негеве). Тревога также звучала в Иерусалиме, из столицы Израиля можно было наблюдать, как ПВО перехватывают иранские ракеты.

ЦАХАЛ заявлял, что 99% ракет и БПЛА были сбиты. При этом подтверждался незначительный ущерб авиабазе "Неватим" в Негеве. Ущерба гражданским объектам причинено не было.

В результате атаки была тяжело ранена семилетняя девочка из бедуинской деревни под Арадом (Негев). Кроме того, медики оказали помощь более 30 пострадавшим, которые нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока или получили легкие травмы по пути в бомбоубежище.

Телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя США позже сообщал: по меньшей мере девять иранских ракет в ночь на 14 апреля смогли преодолеть систему ПВО Израиля и поразить две израильские авиабазы. В публикации говорилось, что пять баллистических ракет поразили авиабазу Неватим, повредив транспортный самолет C-130, неиспользуемую взлетно-посадочную полосу и пустые складские помещения. Еще четыре баллистические ракеты поразили авиабазу Негев, но сообщений о значительном ущербе не поступало, отметил американский чиновник.