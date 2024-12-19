Human Rights Watch: лишение жителей Газы питьевой воды – акт геноцида

Организация Human Rights Watch обвинила Израиль в геноциде жителей сектора Газы путем лишения доступа к чистой питьевой воде. Согласно HRW, это привело к распространению заболеваний и смерти тысяч человек.

В опубликованной организацией отчете отмечается, что, согласно всемирной организации здравоохранения, на обеспечение потребностей человеку необходимо 50-100 литров воды в сутки. В критической ситуации можно этот показатель может опуститься до 20 литров.

Однако жители Газы лишены даже этого. Согласно HRW, речь идет о целенаправленной политике разрушения объектов водной инфраструктуры, жертвами которой становятся, в том числе, и новорожденные, смесь для которых приходиться готовить на грязной воде.

Напомним: две недели назад организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором утверждалось, что Израиль проводит геноцид населения сектора Газы. Документ озаглавлен "Ты чувствуешь себя так, будто ты недочеловек: израильский геноцид палестинцев в Газе".

AI, признавая чудовищность нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, заявляет, что ходе военной операции Израиль превращал жизнь палестинцев в Газе в настоящий ад – безжалостно, неустанно и совершенно безнаказанно. Организация утверждает, что эти действия проводились целенаправленно. Она использует и слово "недочеловек", отсылающий к нацистской расовой доктрине.

"Порочная и фанатичная организация Amnesty International в очередной раз подготовила сфабрикованный отчет, полностью фальшивый и основанный на лжи. 7 октября 2023 года террористическая организация ХАМАС совершила против граждан Израиля резню, представлявшую собой акт геноцида. С тех пор граждане Израиля ежедневно подвергаются нападениям с семи разных фронтов. Израиль защищает себя от этих нападений, действуя в полном соответствии с международным правом", – было сказано в официально заявлении израильского МИДа.