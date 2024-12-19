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Ближний Восток

Ахмад аш-Шараа: "Сирия не станет вторым Афганистаном"

Сирия
Террористы
время публикации: 19 декабря 2024 г., 10:30 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 10:39
Ахмад аш-Шараа: "Сирия не станет вторым Афганистаном"
AP Photo/Omar Sanadiki

Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", фактический правитель Сирии Ахмад аш-Шараа дал развернутое интервью британской BBC. Он призвал западные страны снять санкции с группировки и подчеркнул, что Сирия не представляет угрозы ни для мира, ни для своих соседей.

"После того, что произошло, санкции необходимо отменить, ведь они были направлены против прежнего режима. Нельзя ставить на одну доску палача и его жертву", – сказал аш-Шараа, также призвав исключить "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических группировок.

По его словам, боевики ХТШ никогда не целились в мирное население, а движение не собирается превращать Сирию во второй Афганистан. "Афганистан – племенное общество, Сирия – совсем другое", – сказал он, напомнив, что в университете Идлиба женщины составляют около 60% студентов.

BBC отмечает, что аш-Шараа прибыл на интервью в гражданской одежде и в ходе беседы вел себя очень уверенно. В материале говорится и о том, что многие сирийцы с опаской относятся к заявлениям новой власти.

Ближний Восток
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