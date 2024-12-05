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Ближний Восток

Amnesty International обвинила Израиль в геноциде жителей Газы

Газа
Война "Железные мечи"
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 декабря 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 11:53
Amnesty International обвинила Израиль в геноциде жителей Газы
Abed Rahim Khatib/Flash90

Организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором утверждается, что Израиль проводит геноцид населения сектора Газы. Документ озаглавлен "Ты чувствуешь себя так, будто ты недочеловек: израильский геноцид палестинцев в Газе".

AI, признавая чудовищность нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, заявляет, что ходе военной операции Израиль превращал жизнь палестинцев в Газе в настоящий ад – безжалостно, неустанно и совершенно безнаказанно. Организация утверждает, что эти действия проводились целенаправленно.

"В докладе Amnesty International показано, что Израиль совершал действия, запрещённые Конвенцией о геноциде, с прямым умыслом уничтожить палестинцев в Газе. К таким действиям относятся убийства, нанесение тяжких телесных или психических травм и преднамеренное создание для палестинцев в Газе условий жизни, рассчитанных на их физическое уничтожение, – заявила генеральный директор организации Аньес Каламар.

"Уже много месяцев Израиль обращается с палестинцами в Газе как с группой недочеловеков, которые не обладают ни правами, ни человеческим достоинством, открыто демонстрируя своё намерение их физически уничтожить", – добавила она.

Каламар призвала международное сообщество к действиям: "Правительства должны перестать притворяться, что они не в состоянии положить конец геноциду, который стал возможен из-за того, что Израиль десятилетиями безнаказанно нарушал международное право". При этом она отметила, что ордера на арест Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта дают надежду на правосудие.

Ближний Восток
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