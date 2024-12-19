"Аль-Масира": ЦАХАЛ атаковал нефтяные объекты и электростанции в Йемене
время публикации: 19 декабря 2024 г., 05:52 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 06:41
Йеменский канал "Аль-Масира", аффилированный с исламистской террористической организацией "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает, что израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны.
Поступают сведения о сильных пожарах. В Сане отключено электричество.
Есть убитые и раненые. Йеменской стороной подтверждена гибель не менее девяти человек – хуситы заявляют, что это были сотрудники нефтяных и энергетических предприятий.
Информация о нанесенном ущербе и жертвах в результате этой атаки уточняется.
Напомним, что атака была осуществлена в ответ на очередную попытку ракетного обстрела Израиля.
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