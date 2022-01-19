На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв, причина устанавливается
Вечером 18 января в районе провинции Кахраманмараш на востоке Турции произошел взрыв на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Причинен значительный ущерб. Сведений о погибших не поступало.
Причина взрыва устанавливается.
970-километровый трубопровод используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан, отмечает агентство "Интерфакс".
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