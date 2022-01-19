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NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 января 2022 г., 06:55

На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв, причина устанавливается

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На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв, причина устанавливается

Вечером 18 января в районе провинции Кахраманмараш на востоке Турции произошел взрыв на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Причинен значительный ущерб. Сведений о погибших не поступало.

Причина взрыва устанавливается.


970-километровый трубопровод используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан, отмечает агентство "Интерфакс".

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