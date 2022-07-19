Визит Путина в Иран: основные темы переговоров

Во вторник, 19 июля, ожидается визит президента РФ Владимира Путина в Иран, где состоится российско-турецко-иранский саммит. Официально заявлялось, что основной темой переговоров станет расширение экономических связей.

Это первый зарубежный визит Путина за пределами бывшего СССР после того, как он развязал войну против Украины (24.02.2022).

Иранские источники сообщают, что накануне прибытия Путина в Тегеран в иранскую столицу была доставлена российская делегация, которая будет участвовать в переговорах.

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Путин встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и вместе с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Эбрагимом Раиси примет участие в саммите.

Ожидается, что будут обсуждаться такие темы, как цены на нефть и газ, экспорт украинского и российского зерна, военно-политическая ситуация в Украине и Сирии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге 18 июля сообщил, что президенты России, Ирана и Турции на встрече в Тегеране в "Астанинском формате" обсудят планы Анкары провести новую операцию против курдских формирований на севере Сирии. В Кремле эти намерения властей Турции не одобряют.

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Ожидается также подписание "договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве" между Россией и Ираном.

После вторжения в Украину РФ превратилась в парию международного сообщества. Санкции привели к тому, что в России начали говорить об изучении иранского опыта длительного существования под международным давлением. Однако иранский опыт нельзя назвать положительным – экономическая ситуация в стране крайне тяжелая. При этом на рынке энергоносителей Россия и Иран являются прямыми конкурентами.

В то же время военное сотрудничество РФ и Ирана успешно развивается. Советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявлял, что Иран намерен передать России сотни беспилотников, как разведывательных, так и ударных, а также обучить российских военнослужащих их задействованию. В Тегеране и Москве это заявление Салливана опровергали.

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Визит Путина в Иран станет своеобразным ответом на ближневосточное турне президента США Джо Байдена, в ходе которого американский лидер посетил Израиль и Саудовскую Аравию и обсуждал, помимо прочего, тему сдерживания Ирана.