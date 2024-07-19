Представитель хуситов: Тель-Авив атаковали новым БПЛА, такие атаки продолжатся

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа выступил с новым заявлением по поводу атаки на Тель-Авив с применением БПЛА-камикадзе.

По его словам, ВВС организации "Ансар Алла" осуществили успешную операцию с применением "нового БПЛА Яффа".

Сариа заявил: "У нас есть ряд целей в оккупированной Палестине, и мы продолжим наносить по ним удары в ответ на массовые убийства, совершаемые противником. Район Тель-Авива находится в пределах досягаемости нашего оружия и станет для нас главной целью".

Судя по фотографиям с места происшествия, атака была осуществлена дроном с мотором Rotax (Австрия), вероятно иранского производства.