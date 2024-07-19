СМИ: тревоги перед атакой БПЛА в Тель-Авиве не было из-за "человеческого фактора"

Сайт издания "Исраэль а-Йом" пишет, что, по данным первоначального расследования, в ночь на 19 июля системы ПВО засекли цель, летевшую в сторону Тель-Авива, однако цель не была перехвачена и не сработала тревога, по всей видимости, из-за "человеческого фактора" (ошибки ответственного за активизацию тревоги).

Данная информация не является официальной и не комментируется пока ЦАХАЛом.

В ночь на 19 июля, примерно в 3:15, в Тель-Авиве в районе улиц Шалом Алейхем и Бен-Иегуда, недалеко от посольства США (примерно в 100 метрах), прогремел взрыв. Место происшествия было оцеплено полицией. Взрыв был слышен во многих районах центра Израиля. (См. видео попадания БПЛА в здание в Тель-Авиве.) Удар был нанесен по зданию "Бейт Эль-Аль" (ул. Бен-Иегуда, 32), был причинен ущерб и соседним зданиям.

Первоначально сообщалось, что мужчина 37 лет и женщина 25 лет легко ранены осколками стекла, их доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Еще четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Затем было заявлено, что легко ранены четыре человека, некоторых доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Позже неподалеку было найдено тело погибшего мужчины примерно 50 лет со следами осколочных ранений.

ЦАХАЛ около 4:50 заявил, что проверяется версия падения "воздушной цели" в Тель-Авиве. Судя по всему, речь идет о БПЛА-камикадзе. В 5:26 ЦАХАЛ опубликовал новое заявление: "Предварительное расследование показывает, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели, сигнала тревоги, предупреждающего об атаке, не было. Дело находится на стадии тщательного расследования. Значительные силы сейчас действуют на месте происшествия. ВВС усилят патрулирование для защиты неба страны. Инструкции Управления тылом без изменений".

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что организация "Ансар Алла" осуществила атаку с применением БПЛА на Тель-Авив. Речь идет о первой успешной атаке хуситов на Тель-Авив. Но пока неизвестно точно, с какой стороны прилетел БПЛА.

Отметим, что телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что хуситы запустили баллистическую ракету и четыре беспилотных летательных аппарата, а США перехватили ракету и три беспилотных летательных аппарата. Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает, что за последние сутки американскими военными на земле в контролируемых хуситами районах Йемена были уничтожены две ракеты "земля-воздух" и четыре беспилотных летательных аппарата, о перехватах ракет или БПЛА не было уведомлений.