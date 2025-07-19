Ливанские СМИ: США составили график разоружения "Хизбаллы"
время публикации: 19 июля 2025 г., 15:29 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 16:07
Ливанские СМИ, в том числе газета "Нидаа аль-Уатан", сообщают, что США установили срок для разоружения "Хизбаллы" – не более четырех месяцев.
Согласно американским источникам, этот график должен сопровождаться взаимными шагами Ливана и Израиля, направленными на полное прекращения огня.
Отметим, что 18 июля генеральный секретарь террористической организации "Хизбалла" Наим Касем заявил, что организация не передаст свое оружие Израилю и "не будет унижена".
На следующей неделе в Бейрут прибудет спецпредставитель США Томас Барак, который намерен настаивать на выполнеии графика разоружения "Хизбаллы" и требовать контроля над ним от руководства Ливана.