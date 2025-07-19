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Ближний Восток

Президент Сирии: "Призываем все стороны соблюдать прекращение огня"

Сирия
время публикации: 19 июля 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 11:14
Президент Сирии: "Призываем все стороны соблюдать прекращение огня"
Stephanie Lecocq/Pool via AP

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа объявил: "Мы заявляем о всеобъемлющем и немедленном прекращении огня в Ас-Суэйде. Мы призываем все стороны соблюдать его, остановить боевые действия во всех районах и обеспечить защиту гражданского населения, а также позволить государству реализовать прекращение огня. Любое противодействие этому решению будет рассматриваться как явное нарушение национального суверенитета. Против нарушений будут приняты необходимые правовые меры в соответствии с конституцией и соответствующими законами".

В ночь на 19 июля спецпредставитель США по Сирии Томас Барак на своей странице в соцсети X объявил о "прорыве" – по его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Сирии Ахмад аш-Шараа при поддержке США договорились о "прекращении огня".

О каком "прекращении огня" между Израилем и Сирией говорит Барак, непонятно. Боевые действия между Израилем и Сирией не велись. Израильская армия наносила удары по целям на юге Сирии, чтобы не допустить присутствие бронетехники и вооруженных сил около границ Израиля и позиций израильских военных, и для того, чтобы поддержать сирийских друзов. Можно было бы говорить о прекращении огня между друзами и бедуинами в районе Ас-Суэйды, если бы столкновения там не продолжались.

Ближний Восток
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