SOHR: число погибших в столкновениях в районе Ас-Суэйды превысило 700

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), число погибших в столкновениях в районе Ас-Суэйды достигло 718.

В ночь на 19 июля спецпредставитель США по Сирии Томас Барак на своей странице в соцсети X объявил о "прорыве" – по его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Сирии Ахмад аш-Шараа при поддержке США договорились о "прекращении огня".

О каком "прекращении огня" между Израилем и Сирией говорит Барак, непонятно. Боевые действия между Израилем и Сирией не велись. Израильская армия наносила удары по целям на юге Сирии, чтобы не допустить присутствие бронетехники и вооруженных сил около границ Израиля и позиций израильских военных, и для того, чтобы поддержать сирийских друзов. Можно было бы говорить о прекращении огня между друзами и бедуинами в районе Ас-Суэйды, если бы столкновения там не продолжались.