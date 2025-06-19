МИД Ирана: МАГАТЭ вступило в войну на стороне Израиля

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резкой критикой главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. По его словам, МАГАТЭ присоединилось к "агрессивной войне, развязанной Израилем".

В интервью CNN Гросси заявил, что нет систематических свидетельств того, что Иран работает над ядерным оружием. Это заявление противоречит отчету МАГАТЭ, в котором Иран обвинялся в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия.

Багаи написал в социальной сети Х, что это признание было сделано слишком поздно, уже после публикации отчета МАГАТЭ, обвинявшего Иран в нарушении договора: "Эти обвинения были использованы как повод для израильского удара по Ирану".

"Последствия вводящих в заблуждение нарративов очень тяжелые, и мы требуем, чтобы вы понесли ответственность. Вы предали режим нераспространения, вы превратили МАГАТЭ в участника агрессивной войны, развязанной Израилем", – добавил он.