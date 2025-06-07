Глава МАГАТЭ: иранские ядерные объекты недоступны для "хирургического удара"
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что иранские ядерные объекты находятся настолько глубоко под землей, что их нельзя вывести из строя с помощью "хирургического удара".
"Самые важные из них находятся на глубине в полмили. Я неоднократно там бывал – спускаешься по спирали вниз-вниз-вниз", – сказал он в интервью изданию Financial Times. Он также повторил, что Иран еще не обладает ядерным оружием, но располагает всем необходимым для его создания.
По его словам, израильские угрозы могут подтолкнуть Иран к шагу, который может оказаться катастрофическим. "Провал переговоров скорее всего будет означать начало военных действий", – сказал международный чиновник.
Напомним: секретный отчет Международного агентства по атомной энергии, содержание которого стало достоянием журналистов, свидетельствует о значительном увеличении запасов урана, обогащенного до 60%.
С февраля до мая, то есть после прихода к власти президента США Дональда Трампа, Иран увеличил свои запасы обогащенного урана на 49% – до 408,6 килограммов. При этом, с учетом иранских мощностей, обогащение до военного уровня в 90% осуществить крайне просто.
В докладе также отмечается, что разработки ведутся на секретных объектах, недоступных для инспекторов МАГАТЭ. Многочисленные запросы официальный Тегеран проигнорировал. Документ отмечает: Иран – единственное государство, которое обладает таким запасом обогащенного урана, не имея ядерного оружия.