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Ближний Восток

Иран признан нарушителем договора о нераспространении ядерного оружия

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 12 июня 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 12:49
Иран признан нарушителем договора о нераспространении ядерного оружия
AP Photo/Ronald Zak

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, признающую, что Иран нарушает обязательства, связанные с договором о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал France 24.

19 государств проголосовали в поддержку документа, 11 воздержались, Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против. Резолюция может стать основанием для введения против Ирана санкций ООН.

Документ был выдвинут на голосование США, Великобританией, Германией и Францией – государствами, в 2015 году подписавшими с Ираном соглашение об иранской ядерной программе. В нем утверждается, что обнаруженные МАГАТЭ следы урана могут свидетельствовать, что Иран тайно развивает ядерную программу.

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