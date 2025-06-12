Иран признан нарушителем договора о нераспространении ядерного оружия

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, признающую, что Иран нарушает обязательства, связанные с договором о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал France 24.

19 государств проголосовали в поддержку документа, 11 воздержались, Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против. Резолюция может стать основанием для введения против Ирана санкций ООН.

Документ был выдвинут на голосование США, Великобританией, Германией и Францией – государствами, в 2015 году подписавшими с Ираном соглашение об иранской ядерной программе. В нем утверждается, что обнаруженные МАГАТЭ следы урана могут свидетельствовать, что Иран тайно развивает ядерную программу.