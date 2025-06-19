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Ближний Восток

Представитель администрации США предостерег "Хизбаллу" от вступления в войну

США
Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 14:46
Представитель администрации США предостерег "Хизбаллу" от вступления в войну
Wikipedia.org. Фото: US State Department

Посол США в Турции и посланник США в Сирии Томас Баррак прибыл в Бейрут и провел переговоры с представителями ливанского руководства. После встречи с председателем парламента Неби Берри, союзником "Хизбаллы", ему был задан вопрос о возможном вступлении группировки в ирано-израильскую войну.

"Могу сказать от имени президента Трампа, который выразил эту мысль в разговоре со специальным представителем Стивом Виткоффом: это будет очень, очень, очень плохое решение", – сказал он.

Ливанская группировка осудила израильские удары по Ирану и заявила о полной солидарности с режимом аятолл. 19 июня она предупредила о "серьезных последствиях" операции по ликвидации верховного руководителя Ирана Али Хаменеи.

В то же время "Хизбалла", которая до войны с Израилем считалась самой мощной из иранских сателлитов, не принимает участия в нынешней конфронтации между еврейским государством и Исламской республикой.

Ближний Восток
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