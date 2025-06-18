Самолеты ЦАХАЛа уничтожили завод по производству противотанковых ракет для "Хизбаллы"

Прошлой ночью в Иране был атакован завод по производству противотанковых ракет, которые затем режимом аятолл передавались зарубежным террористическим группировкам для нападения на Израиль.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что за последние годы ливанской шиитской террористической группировке были переданы сотни ракет. С начала войны боевики "Хизбаллы" запустили сотни противотанковых ракет в сторону Израиля, убив и ранив множество гражданских лиц и военнослужащих.