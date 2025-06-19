Кац угрожает ликвидацией Хаменеи: "Это современный Гитлер, стреляет из бункера по больницам"

Министр обороны Исраэль Кац побывал на месте падения иранской баллистической ракеты в Холоне.

В своем выступлении перед журналистами он сделал ряд более жестких, чем обычно, заявлений в отношении иранского режима: "Такой диктатор, как Хаменеи, не может более существовать, – заявил министр обороны. – Хаменеи это современный Гитлер, он высасывает ресурсы из своего народа ради уничтожения Израиля".

"На протяжении десятков лет Хаменеи является единоличным правителем Ирана, – продолжил Кац. – Это диктатор, начертавший на своем знамени уничтожение Государства Израиль. Это чудовищно, и такому человеку нельзя позволять существовать. Наряду с озвученными ранее целями операции "Народ как лев", предотвращение существование такого явления – тоже одна из целей. Это как осиное гнездо, опасность которого понимаешь, когда приближаешься к нему".

Ранее Кац назвал Али Хаменеи "трусливым диктатором, который сидит в защищенном бункере и ведет прицельный огонь по больницам и жилым домам в Израиле".